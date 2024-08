Jesienna ramówka TVP: wydekoltowane Barbara Kurdej-Szatan i Beata Tadla, Monika Janowska bez spodni

Basia 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Nie dywany im się należą ,a bojkot.Za szatańską politykę imigracyjną , gdzie niezidentyfikowani imigranci przybywają do Europy w dziesiątkach tysięcy,nie asymilują się ,a dziś mowi się ,że np. mafia szwedzka imigrancka jest werbowana przez ruskich. Czyli oni są potrzebni ,by w odpowiedniej chwili rozsadzać kraje europejskie od środka. Zejdzie sobie taki byczek z łódki i nikt nie wie o jego instnieniu.A z tych ,co nawet są odnotowani ,to zamachów ,jak widać się nie boją lub z nożami biegać.