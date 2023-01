Jessica Mercedes o dyskryminacji na eventach: "Jak słyszą, że jestem z Polski, przestają z nami rozmawiać"

Ja przeżyłam za to, że jestem z Polski. Kiedy mówię, z jakiego jestem kraju, na tych eventach światowych, to wiele razy miałam taką sytuację, że ktoś nagle przestaje ze mną rozmawiać, a np. cały wieczór ludzie ze mną rozmawiają, bawią się, robią zdjęcia, a później, jak słyszą, że jestem z Polski, to już bardziej wolą tańczyć z tymi niemieckimi blogerkami, czy z tymi z UK. Myślą, że ja jestem z Polski, to ja im nic nie dam, ani kontaktów z markami, ani followersów, to po co? - żaliła się w rozmowie.