Jest nowa lista najbogatszych młodych Polaków. Na niej Friz, Lewandowscy i Gortat

Koniec roku to dobry czas na wszelakie rankingi. Tygodnik "Wprost" już tradycyjnie opublikował listę najbogatszych Polaków poniżej 40. roku życia .

Wysoko na tegorocznej liście "Wprost" są oczywiście Robert i Anna Lewandowscy. Ich majątek szacowany jest na 565 mln złotych, co daje w zestawieniu... siódmą lokatę. Chociaż wydaje się to dość niska lokata, to warto podkreślić, że żaden inny polski sportowiec nie ma tak gigantycznego majątku. Piłkarzowi Bayernu Monachium i jego żonie próbuje dorównać Marcin Gortat, który ma majątek szacowany na 489 mln zł.