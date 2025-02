Jez z "Warsaw Shore" NIE ŻYJE. Jeremiasz Szmigiel miał 30 lat

zgłoś do moderacji

Plaga zgonów mlodych osób. Myślę że w ostatnich latach dragi zaczęły być u nas sporym problemem. Kiedyś na te drogie niewielu było stać. Dziś jest to dostępne i byle dzieciak może kupić. Jak ja byłam młoda to narkomani kojarzyli sie z wykolejonymi menelami ktorzy wstrzykiwali kompot, malo kogo do tego wiec ciagnelo. Ale krajobraz się zmienil, mlodziez sięga po bardziej trendy środki ale równie niebezpieczne.