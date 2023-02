­Joanna Koroniewska ogłasza, że odkryła nowy detoks! Naprawdę tego potrzebuje?

Jeżeli chcecie się poczuć zdrowsze, lżejsze i piękniejsze, to znalazłam na to rozwiązanie – detoks. Detox F. (…) Uważam, a przeszłam już kilka magicznych detoksów, że on naprawdę działa" – mówi Joanna Koroniewska. Ta sama, która jeszcze nie tak dawno w odpowiedzi na hejterski komentarz dotyczący jej naturalnego wyglądu, odpowiedziała: "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu (…) Koniec czasów tylko pięknych fryzur, koniec takich czasów, w których musimy być jakimś kanonem. Nie powinniśmy w ogóle dopuszczać do tego, aby siebie w takie macki łapać".