Joanna Krupa odpowiada na zarzuty Sylwestra Wardęgi, że reklamuje produkty, których NIE PRZETESTOWAŁA

Spójrzmy - jeszcze niedawno reklamowała konkurencję, w międzyczasie reklamowała jeszcze inny produkt na wybielanie zębów. To ogromny problem, że influencerki nawet nie przetestują czegoś, tylko od razu reklamują. Bo przecież gdyby tamte produkty do wybielania zębów były dobre, to byś ich używała, nie przechodziłabyś od konkurencji do konkurencji. Jeżeli tamte były na tyle dobre, żeby je polecać swoim odbiorcom, to po co zmieniasz na inną firmę, a za miesiąc na jeszcze inną firmę? Chyba że te produkty nie działają, to po ch*j polecasz te produkty? - pyta youtuber.

Ale wiecie, te firmy mają ogromne przebitki, bo wyprodukowanie tych produktów to nie są ogromne pieniądze, a oni sprzedają to za 200-300 zł, więc potem ich stać, żeby takiej Krupie zapłacić ponad pół miliona. (...) Powiedz teraz Joanna tak szczerze – ty przetestowałaś ten produkt na przykład przez kilka miesięcy, żeby sprawdzić czy on faktycznie działa? Bo wiesz, po jednym razie to nie ma poprawy, to trzeba przez jakiś czas używać podobno? To ty tak zrobiłaś? Ty już wiele lat temu miałaś śnieżnobiały uśmiech. Skoro reklamowałaś jakiś czas temu inny produkt, konkurencyjny i go polecałaś, to dlaczego go zmieniłaś na inny, a potem na jeszcze inny? Albo tamte nie działały, albo ty robisz, k*rwa, jak leci i kto da więcej pieniędzy, tam idziesz. Wydaje się, że ludziom można wcisnąć wszystko, ale wiesz co, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jak nie wiesz, o co chodzi, to sprawdź sobie case Barbary Kurdej-Szatan. Jak ci ludzie przestaną ufać, to reklamodawcy nie będą chcieli współpracować - ostrzega Wardęga.