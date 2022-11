Joanna Krupa w skąpym bikini relacjonuje wypad z mężem i 3-letnią Ashą do Miami: "Idealny dzień na plaży" (ZDJĘCIA)

Joanna Krupa dość późno poznała smak macierzyństwa, a wszystko przez jej - jak sama przyznała - chorobliwy wręcz pracoholizm. Dopiero po rozwodzie z Romainem Zago i kolejnym ślubie (z biznesmenem Douglasem Nunesem ) celebrytka poczuła, że jest gotowa na założenie rodziny. Od trzech lat "Dżoana" i jej drugi mąż są rodzicami Ashy-Leigh , która jest ich oczkiem w głowie. Niedawno dziewczynka świętowała 3. urodziny, a jej troskliwi rodzice zadbali o to, żeby były dla niej niezapomniane.

Póki co Krupa i Nunes doczekali się jednej latorośli. Taki stan rzeczy może się jednak w niedługim czasie zmienić. 43-latka zdradziła niedawno w jednym z wywiadów, że z małżonkiem intensywnie rozmyślają o powiększeniu familii. Gwiazda TVN-u nie zamierza jednak zachodzić w ciążę - coraz poważniej zastanawia się za to nad adopcją. Wszystko to z myślą o Ashy, która sama ponoć dopytuje matkę o rodzeństwo.