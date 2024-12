Joanna Kurowska gorzko o zarobkach lekarzy. "Lekarze w Polsce są BARDZO SŁABO opłacani"

Nie bede sie wdawac w dyskusje na temat czy lekarze zarabiaja bardzo duzo, czy niewspomiernie malo do tego czym sie zajmuja (chociaz mysle, ze sa i tacy i tacy). Jednak musze zglosic swoj moralny sprzeciw, bo stwierdzenie, ze Pania nie dziwi, ze slabo oplacani lekarze nie podchodza do swoich obowiazkow tak, jak powinni jest dla mnie szokujace!! Lekarze sa ODPOWIEDZIALNI za czyjes zdrowie i zycie! Juz samo to naklada na nich moralny obowiazek wykonywania pracy, ktorej sie podejmuja najlepiej jak tylko moga i potrfia - to niezaleznie od tego ile im za to placa! Ja nie wiem ile zarabia lekarz do ktorego ide - a powinnam mu ufac bezgranicznie nie majac tej wiedzy! Wiekszosc lekarzy przyjmujacych poza NFZ tez ma jakis pracodawcow i nie wiem ile z kasu, ktora place za wizyte zabiera ten pracodawca, a ile lekarz. Lekarz, to jednak zawod calkowicie inny, niz aktorka. Dla mnie, jezeli aktorka tak sobie uwaza, to moze grac byle jak, jezeli czuje sie zle oplacana. Lekarz? Jezeli juz decyduje sie przyjac pacjenta, to ma go leczyc najlepiej jak potrafi, nawet, jezeli nie dostanie za to zlamanego grosza! I ZAWSZE ma do tego tak podchodzic! Bo ta praca moze byc i JEST honorowa!