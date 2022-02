Joanna Opozda pisze dramatycznie: "PROSZĘ WAS WSZYSTKICH O MODLITWĘ"

HaLKA 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Bardzo bałam się cc. Informacja o tym, ze nie urodzę naturalnie była dla mnie szokiem, zwłaszcza ze niezbędne było znieczulenie ogólne. Pamietam, ze przebrana do operacji zdążyłam jeszcze napisać do najbliższych mi osób zeby się za mnie pomodliły. Czułam się tam sama i bezsilna. Nie mam takich zasięgów jak Asia, ba nie mam nawet konta na portalach społecznościowych, ale gdybym miała to poprosiłabym obserwujące mnie osoby o takie wsparcie. W końcu zwróciła się o to do swoich followersow, którzy są jej przychylni i zwyczajnie jej kibicują.