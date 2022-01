Joanna Opozda publikuje wymowny cytat po awanturach z udziałem ojca: "Masz wpływ NA DOBÓR LUDZI, którymi się otaczasz"

Położna 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Żadna z moich koleżanek i pacjentek nie wie, że miałam opłacone, zaplanowane cięcie w szpitalu, w którym nie pracuję (mówię, że było nagłe). Znając realia polskich porodówek od środka wiem, że to najlepsza opcja, żeby mieć pewność, że dziecko nie będzie miało powikłań spowodowanych błędami podczas porodu. A te wywody o florze bakteryjnej i masażu możecie sobie w bajki włożyć. No pomyślcie - czy patrząc na kolegów i koleżanki swoich dzieci to od razu widzicie, które dziecko było rodzone SN, a które CC? Nie! Bo na odporność, inteligencję, ryzyko chorób cywilizacyjnych, temperament składa się multum innych czynników. Nawet wzrost i waga urodzeniowa mają się nijak do sylwetki dorosłego. To jak niby te parę godzin w kanale rodnym lub wyciąganie przez brzuch ma determinować całe życie? Najlepsze co możecie zrobić dla swoich dzieci podczas porodu, to dopilnować, że wyjdzie z tego cało. A jeśli wybieracie SN, to nawet z opłaconą położną to loteria. My naciskamy na SN, bo po prostu jest to dla systemu tańsze. Wystarczy jedna położna, która doglądnie parę razy rodzącą, a nie zestaw lekarzy i pielęgniarek, którzy muszą ciurkiem spędzić nad pacjentką ok. 1 h (przygotowanie, zabieg). I to prawda, że więcej dzieci po cięciu ma problemy z oddychaniem. Ale ok. 70% dzieci na CPAPie w moim szpitalu to albo po nieudanej próbie SN zakończonej CC, albo po CC, ale z wadami wykrytymi podczas ciąży, ok. 30% po samym SN. Także cesarka zaplanowana a nagła to jak niebo a ziemia. Również jeśli chodzi o późniejsze następstwa dla matki. Przy zaplanowanym cięciu na spokojnie operator nacina i rozwiera tkanki, by potem je dokładnie zszyć. A w nagłej sytuacji czasami to jest po prostu rzeźnia.