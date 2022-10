Joanna Opozda podbija Seattle i narzeka na ceny w amerykańskich marketach: "NAJDROŻSZE JABŁKO" (FOTO)

Sarcastic przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Normalny paragon ze zwykłymi cenami. Błędem jest jechanie do innego kraju, robienie zakupów i przeliczanie tego na złotówki. Trzeba odnieść to do zarobków na miejscu. W USA też jest inflacja. Ceny idą w górę, ale przecietne zarobki nadal są w porządku zwłaszcza w dużych miastach. Nic szokującego.