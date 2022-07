Joanna Opozda pokazała, co robiła w 34. urodziny. "Tak teraz imprezuję" (FOTO)

Joanna Opozda w krótkim czasie nauczyła się łączyć opiekę nad dzieckiem z karierą zawodową, gdy zaledwie po trzech miesiącach od porodu wróciła do pracy, by utrzymać siebie i syna. Aktorka nie ukrywa, że to Vincent jest teraz dla niej najważniejszy, a kwestie rozwodu z Antkiem-bawidamkiem zeszły na drugi plan.