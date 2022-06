Joanna Opozda pokazuje brzuch cztery miesiące po porodzie. Fani zachwyceni: "Jaka figurka po dziecku, SZOK!"

Friend 10 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Czym tu się chwalić, przecież to jest efekt kosztownych zabiegów, które tak chętnie ostatnio promowała, a nie ciężka praca nad sylwetką. Przestańcie w końcu w Wy, sponsorowane cebulaki wpędzać kobiety w kompleksy i pojedynkować się na to, która w krótszym czasie będzie miała bardziej płaski brzuch po ciąży. Każda z nas jest inna i to jak wygląda się po ciąży zależy od tysiąca czynników. Nie każda może leżeć i pachnieć, latać po ściankach i udawać, że się pracuje pstryjając zdjęcia na IG. Jakich chorych czasów doczekaliśmy. Kogo to obchodzi jak płaski czy wypukły bebzon na pani znana z wpadki, rychłego ślubu i jeszcze większego pośmiewiska z niewiernym mężusiem.