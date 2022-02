Joanna Opozda publikuje nowe zdjęcie z SYNEM i dziękuje za wsparcie (FOTO)

Humor 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

A modlić się na czarno-biało dalej musimy, czy już możemy odpuścić? Godzina się zgodziła z ustaloną dużo wcześniej, pościel była ciepła, a lekarz pachnący? Jeśli nie to trzeba znowu napisać do kiedy koronki klepać. He, he, he.