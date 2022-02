Joanna Opozda urodziła. Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Maślak, Maffashion i inni GRATULUJĄ: "Najpiękniej. Witaj, Vincent"

Tttttt 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Jak mnie wkurza to "najpiękniej" lub "najlepiej" - jako jedno słowo komentarza. Ale że co najpiękniej??? Najpiękniej jest gdy.... Wyglądasz najpiękniej z...? To słowo musi być częścią zdania, żeby miało sens..