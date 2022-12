Joanna Opozda wspomina czas ciąży i podsumowuje: "To był dla mnie BARDZO TRUDNY okres"

Rypppka 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Ojoj Dżoana długo jeszcze będziesz o tym mówić? Współczułam Ci na samym początku, ale teraz widzę, że to co Cię spotkało to dla Ciebie w tej chwili silnik w Twojej medialnej karuzeli, nieustannie o tym mówisz jakbyś się bała, że jak ludzie już o tym za bardzo zapomną to znowu staniesz się niewidzialna, bo taka przecież byłaś, związek z Antkiem wcale Cię jakoś nie wybił, bardziej ludzie interesowali się Wieniawą kiedy z nim była niż Tobą, ale po tym jak Cię rzucił w ciąży to już inna sprawa. Słabe to jest. Skończ już.