Joanna Opozda zdradza, czy jest ZAKOCHANA

Joanna Opozda w 2021 roku stanęła na ślubnym kobiercu u boku Antka Królikowskiego . Mimo że internauci błyskawicznie orzekli, że to małżeństwo nie będzie trwać wiecznie, to oni kilka dni po hucznym weselu żartowali w mediach społecznościowych, że wciąż są razem. Niedługo po ślubie okazało się, że aktorka jest w ciąży, a parę miesięcy później wyszło na jaw, że para się rozstała . Koniec ich związku wydarzył się w atmosferze wielkiego skandalu, gdy wyszło na jaw, że Królikowski ma już nową wybrankę.

Dziś Joanna skupia się przede wszystkim na wychowaniu syna i pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam pokazuje swoją codzienność i liczne współprace reklamowe, których się podejmuje. Niedawno prezentowała obserwatorom umeblowany ogród, innym razem chwaliła się gustownymi tapetami. Opozda co jakiś czas pojawia się również na imprezach branżowych. Na jednej z nich udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, czy jej serce jest znowu zajęte.

Joanna Opozda zdradza, że jej serce jest zajęte

Aktorka w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl zdradziła, co jest teraz dla niej priorytetem i przyznała, że... nie ma czasu na randki. Przy okazji wyjawiła, przez kogo jest zajęte jej serce.

Jest zajęte przez mojego syna. Na tę chwilę nie mam czasu żadne randki. Nie, naprawdę, jestem tak skupiona na rodzicielstwie. Wykańczam dom, jestem skupiona na pracy, mam masę spraw niekoniecznie przyjemnych, bo różne to są rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. Więc nie mam czasu nawet na to, żeby sobie randkować - opowiadała.