Joanna Opozda zdradziła, jakie imię dałaby córce. Nieprzypadkowy wybór...

Joanna Opozda mówi, jak dałaby na imię córce

W serii pytań i odpowiedzi Joanna Opozda zdradziła również, jakie imię dałaby swojej córeczce. Właśnie o to dość niespodziewanie zapytała bowiem jedna z jej fanek. Jak wyznała aktorka, byłoby to imię Nel i co ciekawe - nie jest to wybór przypadkowy. O tym, że właśnie tak miałaby na imię jej córka, zadecydowała już w wieku ośmiu lat, gdy słyszała od ludzi, że bardzo przypomina filmową Nel z ekranizacji powieści "W pustyni i w puszczy", w której postać wcieliła się Monika Rosca.