Joanna Przetakiewicz je... chleb od Diora. Zazdrościcie?

Instagram Joanny Przetakiewicz stanowi uroczy dokument życia w warszawskiej enklawie bogactwa. Właścicielka marki La Mania, wzorem Mariny Łuczenko , "dzieli życie na trzy domy", oczywiście luksusowe. W zaciszu apartamentów i willi może oddawać się swoim pasjom, z których główną jest epatowanie bogactwem na Instagramie. Joanna ma jeszcze jedno, zabawne w swym założeniu zajęcie: jako "kołczerka" bez cienia żenady radzi innym kobietom, by żyły tak jak ona .

Każdy jednak ma prawo do bycia zmęczonym, nawet żyjąc w największym luksusie. Dlatego też Joanna i Rinke Rooyens dość często robią sobie krótkie wakacje, w ramach których zamieniają krajobrazy Konstancina na inne widoki, dajmy na to francuskie Saint-Tropez. Właśnie odpoczywają na Lazurowym Wybrzeżu, co Joanna zrelacjonowała na Instagramie.