Joanna Przetakiewicz o świątecznej skarpecie za 200 złotych: "Jest popyt, bo te produkty są wyjątkowe" (WIDEO)

Joanna Przetakiewicz uwielbia otaczać się luksusem i przedmiotami, które podnoszą dobre samopoczucie. Chciała, by również wyjątkowo poczuli się jej klienci. W swoim butiku wprowadziła ofertę luksusowych dodatków do domku . W jej sklepie obecnie króluje oferta świątecznych akcesoriów. Przetakiewicz oferuje m.in. akrylowy koc z domieszką bawełny za 419 złotych, skarpetę świąteczną udekorowaną futerkiem za 249 złotych czy szklane bombki-poduszki za 79 złotych. 69 złotych zapłacicie za 80 gramów Herbaty Wild Strawberry No.1.

Joanna zdaje sobie sprawę, że oferowane przez nią produkty mają bardzo wygórowane ceny. Zapewnia, że choć świąteczna skarpeta kosztuje ponad 200 złotych, to nie ma problemu z brakiem zamówień.

To prawda, jest droga - przyznała Joanna. Jest popyt, bo to są produkty wyjątkowe. (...) Naszą siła jest wyjątkowość, jest to bardzo limitowana liczna rzeczy, bardzo wyjątkowe wzory, które robimy w wysokiej jakości.