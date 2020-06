Joanna Przetakiewicz pieje z zachwytu nad zalotną Sarą Boruc: "Ale tyłek! CZAD" (FOTO)

SFJ 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Sara Boruc to niewątpliwie piękna kobieta. Figura obłędna. Nie podobają mi się komentarze sugerujące, że ona nic nie robi, bo to jest nie prawda! Kobieta urodziła 3 dzieci! Sorry Dziewczyny, ale taka figura to przede wszystkim ciężka praca i dyscyplina. I nie prawdą jest, że trzeba być obrzydliwie bogatą, żeby tak wyglądać. Wystarczy dieta i trening. Przecież ona głównie ćwiczy w domu i nie widać, żeby korzystała z trenera personalnego za którego się płaci! Jej dieta też jest nieskomplikowana. Opieka nad 3 dzieci to bardzo ciężka praca! Na cały etat, od rana do wieczora. I myśle, że kobiety które maja dzieci wiedzą, o czym mówię... Panie, które nie rodziły i nie posiadają własnego potomstwa powinny nie wypowiadać się na ten temat! Nawet jak się ma pieniądze i udogodnienia w postaci pani do sprzątania to nie zmienia faktu, że to ogromny wysiłek dla kobiety. I chwała, że są jeszcze faceci na tej ziemi, którzy doceniają to wielkie poświęcenie kobiet. Nie bądźmy małostkowi w naszych komentarzach. Osobiście podziwiam Sarę i inspiruje się jej siłą charakteru. Życzę wszystkim więcej uśmiechu, a przede wszystkim miłości i tolerancji dla drugiego człowieka, bo chyba tego najbardziej nam brakuje w dzisiejszych czasach.