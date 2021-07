Joanna Przetakiewicz prezentuje szeroki wachlarz atrakcji Saint-Tropez: kąpiele, kolacje i maskarady (ZDJĘCIA)

Joł 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Bardzo to smutne 😳 pseudo gwiazdki próbują byc tacy jak przeciętny Kowalski, siedzą w domach w czasie lockdownu, choruja itp ale tak naprawdę maja swoje zycie bez trosk i smutku a szarego Kowalskiego maja w zadzie pokazując mu to na kazdym kroku w instastories, ot tak od niechcenia podczas wizyty we Francji na przykład.