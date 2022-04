Joanna Przetakiewicz PRZYLECIAŁA HELIKOPTEREM na obóz Anny Lewandowskiej (ZDJĘCIA)

Dfgh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 321 11 Odpowiedz

No dobra. Jestem ogólnie tolerancyjna, każdy sobie rzepkę skrobie ale to jakiś żart chyba?. Laska która ma firmę tylko dzięki dawaniu D i uważa się za eko przylatuje na obóz beztalencia które ma to co ma dzięki temu że daje D a ty pudel to promujesz?