Joanna Przetakiewicz z rozrzewnieniem wspomina czasy szkolne: "Zaczęłam wagarować i palić papierosy w siódmej klasie. Byłam TRAGICZNĄ uczennicą"

Nie żałowałam tego nigdy. Byłam tragiczną uczennicą. Uratowało mnie to, że byłam świetna humanistycznie, to odpuszczano mi przedmioty ścisłe i uważam, że taki cykl nauki jest słuszny. Mimo że beznadziejnie się uczyłam i wagarowałam, to nie byłam typem aroganckiej dziewczyny, która jest wulgarna i wszyscy się jej boją. Mnie nauczyciele mimo wszystko lubili, w związku z tym miałam tę wzajemną sympatię, która jest na wagę złota - zdradza Plotkowi.

Pamiętam, jak moja wychowawczyni mówiła: Asiu, nie było Cię dwa tygodnie w szkole. Odpowiedziałam jej: No ale Pani Profesor, co ja na to poradzę, ja się po prostu zakochałam? Siła wyższa. (...) Widziałam w jej oczach zrozumienie, bo ona wiedziała, że ja to nadrobię. Nie potrzebowałam przynosić lewych zaświadczeń. Zawsze byłam szczera - przyznała w rozmowie.