Joanna Przetakiewicz powraca wspomnieniami do młodości i publikuje swoje STARE zdjęcia: "Bycie grzeczną i skromną nie jest dla mnie"

Przetakiewicz bez wątpienia należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się ze światem szczegółami swojego życia prywatnego. Joasia nie tylko regularnie chwali się więc medialnym związkiem z Rinke Rooyensem , lecz również często wraca pamięcią do wydarzeń z młodości.

"Tak to JA i moja metamorfoza w latach 80! Miałam wtedy 14 lat. To był właśnie TEN moment, kiedy odkryłam, że wolę Alexis niż nudziarę Cristal oraz to, że bycie grzeczną i skromną nie jest dla mnie. W związku z powyższym postanowiłam z aniołka zamienić się w wampa, czyli zrobić trwałą! Wystarczyło, aby stać się REBEL? PS. Upoważniam do pokazania innym jako ostrzeżenie" - napisała pod zdjęciem celebrytka.