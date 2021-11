Joanna Racewicz na Zanzibarze wspomina męża i tłumaczy: "1 listopada NIE CHODZĘ NA GROBY"

Spróbujcie znaleźć choć skrawek miejsca, żeby Syn mógł położyć Tacie gałązkę jarzębiny. Najpierw była złość. Potem irytacja. Żal. Poczucie zawłaszczania. Aż wreszcie - spokój. Już nie pytam, czy delegacje przygniatające kamień wiązankami wiedzą kogo ukwiecają? Czy mają świadomość, kim był ten człowiek? Co lubił? O czym marzył? Jaki miał głos, oczy? Co czytał? Co go wkurzało? Nie pytam, bo to bez sensu.