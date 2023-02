Joanna Racewicz w kozakach do połowy uda zadaje szyku w teatrze. Trafiona stylizacja? (FOTO)

Jak wiadomo, wizyta w teatrze wymaga odpowiedniej dopasowanej do okoliczności stylizacji. Choć teatralny dress code wciąż bazuje na klasycznej elegancji, w dzisiejszych czasach można pozwolić sobie na więcej, szykując się na spektakl. Tę możliwość ochoczo wykorzystała Joanna Racewicz , która wybrała się na premierę do warszawskiego teatru Ateneum w szykownej, ale nowoczesnej stylizacji. Zobaczcie, jak się wystroiła celebrytka.

W futerku na spektakl. Joanna Racewicz jak ikona stylu

Joanna Racewicz wybrała się na premierę spektaklu "Wzrusz moje serce" w teatrze Ateneum w towarzystwie projektanta Roberta Czerwika. To właśnie on – przynajmniej z tego, co wynika z oznaczenia w poście na Instagramie dziennikarki – najwyraźniej odpowiada za jej wieczorowy look. Składała się na niego płaszczyk ze sztucznym futrem z zaznaczoną wiązaniem talią oraz kozaki muszkieterki na słupku z cholewkami sięgającymi połowy uda. Stylizację dziennikarki uzupełniały widowiskowe kolczyki i torebka do ręki. Udany outfit?