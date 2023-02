Joe Biden oświadczał się żonie pięć razy. Oto historia ich miłości

Aktualnie cała Polska żyje wizytą Joe Bidena w Warszawie. Przypomnijmy, że prezydent USA zawitał do naszego kraju w poniedziałkowy wieczór, tuż po niespodziewanej podróży do Kijowa. Od tamtej pory media nieustannie donoszą o szczegółach jego pobytu, w tym planowanym spotkaniu z Andrzejem Dudą czy luksusowym apartamencie Bidena w warszawskim Mariottcie. Nietrudno dziwić się, że przyjazd Joe Bidena nad Wisłę wzbudza w naszym kraju takie emocje. 80-latek cieszy się ogromnym zainteresowaniem światowych mediów, które chętnie rozpisują się także o jego losach przed objęciem urzędu.

Jak wspomniała Jill w rozmowie z New York Timesem, zanim poznała Bidena, spotykała się z mężczyznami noszącymi "dzwony i drewniaki". Gdy więc Joe zjawił się pod jej drzwiami w eleganckim płaszczu i skórzanych mokasynach, była przekonana, że ich znajomość zakończy się na pierwszej randce. Po spotkaniu zmieniła jednak zdanie i w późniejszej rozmowie z mamą chwaliła się, że w końcu spotkała dżentelmena. Przyszła pierwsza dama USA miała jednak poważne wątpliwości co do kolejnego małżeństwa. W ciągu dwóch lat Joe Biden oświadczał się jej aż pięć razy! W końcu postawił jednak sprawę jasno.