Joe Biden pomylił Donalda Tuska ze śp. LECHEM KACZYŃSKIM! "Dziękuję za komplement, ale mnie tam nie było"

Aki 14 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Biden ma problemy z pamięcią .. z przestrzeganiem prawa ..z korupcja ..z trzymaniem rąk daleko od dziewczynek. Trupa może lubieć lub nie, ale jako jeden z nielicznych prezydentów USA nie wywołał żadnej wojny i co powiedział że to nikt nie będzie słyszał o virusie jak go wybiorą. Nie byłam za nim ale zaczęłam się informować i to co mówią w tv a to co on robi to 2 różne rzeczy.