Jolanta Fraszyńska ZMIENIŁA NAZWISKO po 55 latach. Tak teraz się nazywa

Papi 6 min. temu

Nazwisko może fajne, ale moim zdaniem trochę nie fair w stosunku do mamy. Mama wzięła na klatę młode rodzicielstwo, z którego ojciec się ulotnił. Po latach zrozumiał swój błąd, ale nie można tego tłumaczyć tylko młodym wiekiem k strachem. Jej mama musiała się z tym zmierzyć i to sama. Ojciec chyba miał świadomość skąd się biorą dzieci i zachował się najgorzej jak mógł. Teraz wparował na białym koniu, kiedy cała robota została odwalona i ma super kontakt z córeczką. Fajnie. Ale zmiana nazwiska na jego jest trochę jak policzek dla matki... No, chyba że mama ma swoje za uszami i pani Jolanta nie ma z nią więzi, wtedy może to być zrozumiałe.