Jolanta Kwaśniewska porzuciła intratny biznes. Wszystko dla roli pierwszej damy: "Zarabiałam znacznie większe pieniądze od Olka"

Kwaśniewska wprost o zarobkach. Zarabiała więcej od męża

Teraz Kwaśniewska wróciła myślami do tego, jak wyglądały początki prezydentury męża i jaki to miało wpływ na ich życie. W rozmowie z Marcinem Mellerem w programie "Mellina" Eski Rock przyznała, że na dzień po wygranych wyborach przed ich mieszkaniem na Wilanowie stały już samochody BOR-u. Wtedy zrozumiała, że czeka ich zupełnie nowy rozdział.

Jak zobaczyłam te samochody i widziałam, jak nasi przyjaciele wąską uliczką mają problemy z wyjazdem, to pomyślałam sobie - no, zaczęło się - wspomina. To jest pierwszy moment, kiedy wchodzą panowie z BOR-u i mówią do mnie "pani prezydentowo". Myślę sobie, "to się nie dzieje, to się nie dzieje".