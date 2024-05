Aleksandra Kwaśniewska zapytana o Agatę Dudę: "Nie, NIE WCIĄGNIESZ MNIE W TO". Nagle wypaliła, czego oczekuje od pierwszej damy

Aleksandra Kwaśniewska ostro o Agacie Dudzie

Ja bym oczekiwała, że będzie stawała po stronie kobiet i korzystała ze swojego głosu, niezwykle uprzywilejowanej pozycji, w której się znalazła i będzie głosem kobiet. Będzie stawała w obronie w tych momentach, w których one tego potrzebują. Nie tylko kobiet. Generalnie słabszych. Oczekiwałabym, że kiedy toczą się debaty na temat opiekunów osób niepełnosprawnych, to jest to totalnie miejsce do zajęcia stanowiska przez pierwszą damę. Oczekiwałabym tego typu zaangażowania - dodała.