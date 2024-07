Julia von Stein PRZEKLINA na ślubie babci. Przygotowała przemówienie. "K***a, to nie ma sensu" (WIDEO)

🍎Lutka 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Możecie mówić, że ona jest taka i siaka i macie rację ale pamiętajcie, że ktoś ją tak wychował i ukształtował. Widziałam kilka razy jej rodziców w tv, w akcji. Pyszałkowaty ojciec udający hrabiego i wiecznie rozdarta, wrzeszcząca, wulgarna matka. No to jaka ona ma być? Niestety to jest mocno dysfunkcyjna rodzina. Moja córka jest o rok od niej młodsza, a dosłownie dzień do nocy. Nie wyobrażam sobie ani takiego traktowania innych, ani takiego słownictwa, ani takiego nieróbstwa i braku wykształcenia u niej. My też mamy dużą firmę z mężem i nie jesteśmy biedni ale nie wyobrażam sobie żeby dorosłe, nie uczące się dzieci nic nie robiły, nie pracowały i niczego sobą nie reprezentowały. Nie wyobrażam sobie rozpuszczać dziecka i pozwalać mu na wszystko kiedy nic za tym nie idzie. Owszem Córka co chciała to miała ale za tym szły super wyniki w nauce, starty w olimpiadach przedmiotowych, nawet dwa razy była finalistką, wzorowe zachowanie, wolontariaty, różne społeczne inicjatywy, wiecznie się gdzieś udzielała. Zawsze też wiedziała, że nie chce być w tej branży ani prowadzić później firmy, marzyła o medycynie i ją skończyła. Teraz jest rezydentką onkologii i hematologii dzieciecej. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że ma w życiu jakieś cele, wartości i klasę! No i w razie czego zawsze sobie poradzi, bo jej dyplom jest paszportem niemalże na cały świat gdyby była taka konieczność, a Julia? Co ona zrobi kiedy rodziców zabraknie i skończą się pieniążki? Bo przepraszam ale nikt mi nie wmówi, że ona cokolwiek tam robi i na czymkolwiek się tam zna. Jedyne co robi to pozuje i udaje, że wielce czymś tam zarządza. Jako osoba prowadząca firmę dobrze wiem kiedy ktoś faktycznie się na czymś zna, a kiedy pozuje i nie wie o czym mówi.