Julia Wieniawa chwali się salonem po wielkiej rearanżacji. Sama sofa kosztowała... 90 TYSIĘCY ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

Kyrie elejson 47 min. temu zgłoś do moderacji 30 5 Odpowiedz

Wytłumaczcie mi, jak trzeba być odklejonym, aby kupować KANAPĘ za 90 tysięcy! Co ona, jest podgrzewana, wibruje i jeszcze ma opcję prania? Może jeszcze jakby wyglądała na taką drogą, ale serio, taką samą kupisz za maks 8 tysięcy. Ta dziewczyna nie zna życia. Nie wie, co to znaczy ciężko pracować, odkładać pieniądze, być zdanym na siebie. Wychowana w bogatej rodzinie, żyje w przekonaniu, że jest gwiazdą. Z całym szacunkiem, ale w Polsce mamy o wiele zdolniejsze aktorki, które są bardziej skromne i wszechstronne. O wszechstronności Juliette jedynie dużo mówi. Ten horror, obnażanie się u Vegi? To nie są rolę. Może ja coś przegapiłam, ale nie widziałam jej jeszcze w roli poważnej i dramatycznej postaci. O wokalu się nie wypowiadam, współczesne mikrofony są wyposazone w takie systemy, że olaboga. Proponuje zejść na ziemię. Gdyby nie Instagram i życie pokazywane na nim, a także związki ze sławnymi partnerami, nikt by o niej nie mówił. Julia Wieniawa, wszechstronna postać, o której rolach się nie mówi. Pisze się za to o jej kanapie. To chyba podsumowanie samo w sobie.