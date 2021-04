Julia Wieniawa odpowiada fance, która sugeruje jej... operację plastyczną. "Jak ludzie czasem mają MAŁO W GŁOWIE"

chore 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ludzie powinni się nauczyć, że należy mieć w poważaniu opinię innych. Jeśli lubię czarny to chodzę w czarnym. Lubię różowy to chodzę w różowym. Widzę swoje ciało, mam lustro i jeśli mi pasuje to go nie zmieniam. To, że komuś się to nie podoba to jego problem. Ja problemu nie mam. Takie zdrowe podejście polecam każdemu. Osoby, które nie rozumieją, powinny pojąć, że bycie klonem niekoniecznie jest pożądane przez każdego. Dajcie żyć.