Julia Wieniawa pluska się w basenie w Monte Carlo (ZDJĘCIA)

Wakacyjna podróż Julii Wieniawy po Europie trwa w najlepsze. Na początku sierpnia celebrytka i jej ukochany Nikodem Rozbicki wskoczyli w samochód i pomknęli do Amsterdamu. Po krótkim zwiedzaniu wzbogaconym o pałaszowanie ostryg para udała się do Francji. Zakochani mieli już okazję stacjonować w Paryżu, gdzie zwiedzili Luwr i spali w jednym z najbardziej luksusowych okolicznych hoteli. Julka i Nikodem zafundowali sobie również wypad do Disneylandu oraz nocleg w XIV-wiecznym zamku.

I tak na profilu Julki możemy podziwiać, jak ta stojąc w wodzie, starannie pozuje do kolejnych ujęć. Odziana w czarne bikini celebrytka zadbała o to, by instagramowe zdjęcia zrobiły jak największe wrażenie na jej obserwatorach i przy okazji pokazała im malowniczą panoramę Monte Carlo. Na InstaStories Wieniawy pojawiła się za to fotografia wykonana podczas kąpieli w towarzystwie Nikodema.