Julia Wieniawa pokazuje, jak rozdaje prezenty afrykańskim dzieciom. Podróżniczki uczulają: "TO NIE JEST POMOC!"

A tak wygląda prawdziwy Zanzibar. Niewyidealizowany przez hotele i resorty. Te uśmiechnięte dzieciaki dorastają w skrajnym ubóstwie. Im brakuje podstawowych rzeczy do życia, nad którymi my nawet się nie zastanawiamy. Dlatego, jadąc tu na wakacje, warto przeznaczyć część walizki na prezenty w postaci ubranek, butów czy nawet zwykłych kredek i zeszytów. Ich ucieszy wszystko. Serio. Dawno nie widziałam ludzi przepełnionych taką wdzięcznością i miłością. Pomagajmy - zachęca.

"Nie wolno promować się na takich dzieciach" , "Zanzibar to kurort, polecam jechać do Ugandy, Rwandy i tam pokazać dobroć serca", "Kompleks białego zbawiciela. Szkoda, że osoba medialna promuje coś takiego" - czytamy.

Zapewne intencje były czyste, spowodowane odruchem serca, a obojętność jest potworna i boli, jeśli ma się w sobie empatię, ale niestety rozdawanie przedmiotów "jakimś dzieciom" w "jakimś miejscu" na wakacjach to nie jest pomoc - jest wręcz przeciwnie. (...) Taka postawa bardziej pomaga nam i naszemu sumieniu , niż temu do kogo pomoc kierujemy, bo pomaganie jest też cholernie trudne i wymaga wysiłku, naszego czasu i uwagi - czytamy.

Może chęci były dobre, ale naprawdę nie róbcie tak. Można pomagać w inny sposób - przekazywać fundusze dla szkół, wspierać sprawdzone zbiórki, nie uczyć dzieciaki, że biały przyjedzie i da, bo to nie doprowadzi do poprawy. To nawet nie jest dawanie ryby zamiast wędki - to coś znacznie gorszego. Choć pod piękną przykrywką dobrego gestu (...) to dziecko już zawsze będzie miało w pamięci, że biały to pieniądz, że nie musi nic robić, bo biały przyjedzie i da. Błagam, trochę rozsądku!