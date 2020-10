Julia Wieniawa przekonuje, że wcale nie pokłóciła się z Kasią Sawczuk o ANTKA!

Swoje dziewczyny chętnie zabierał na warszawskie salony, niedługo później czyniąc je celebrytkami z aspiracjami na podbój show biznesu. Tak było już w 2015 roku, kiedy nie żałował publicznych wyznań miłosnych Kasi Sawczuk . Co jednak najciekawsze, wówczas młodziutka aktorka i wokalistka przyjaźniła się z także mało znaną wtedy Julią Wieniawą , czyli... późniejszą dziewczyną Antka . W pewnym momencie dziewczyny zerwały ze sobą kontakty, co automatycznie wywołało lawinę spekulacji, jakoby miały pokłócić się o kochliwego Antka.

Czas jednak rzekomo leczy rany, co najwyraźniej sprawdziło się w przypadku byłych dziewczyn Królikowskiego. Okazuje się, że po latach Kasia i Julia odnowiły kontakt. Ostatnio na przykład piły sobie z dzióbków, gdy Sawczuk postanowiła publicznie pozachwycać się produktami autorskiej marki kosmetycznej Wieniawy , co do których nie wszyscy mają aż tak pozytywne odczucia...

Przyjaźniłyśmy się wiele lat. Później, ale nie z powodu Antka, pokłóciłyśmy się. Nikt nie wie, co się wydarzyło w naszym życiu i nigdy się nie dowie, bo to są nasze prywatne sprawy. Ja też zaczęłam z nim być po długim czasie, odkąd oni nie byli już razem. To w ogóle nie miało nic wspólnego. Natomiast fajne jest to, że się obie wspieramy. (...) Życzę jej jak największej kariery. Ma teraz super czas. (...) Girl power, f*ck the boys - tłumaczy Julia, celebrując na sam koniec moc i niezależność kobiet.