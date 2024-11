Julia Wieniawa skomentowała nowy post Nikodema Rozbickiego. Miło z jej strony?

Mam taki problem, ze jestem nieurodziwa i żeby ludzie sie ze mnie nie śmiali to muszę mieć makijaż, ułozone włosy, bo w kitce widac całą mą nieudaną twarz. Odczuwam to jaką wielką niesprawiedliwosć bo mi sie nie chce tak codziennie pacykować. A widze naokoło niewsystrojone, naturalne wygladajace powiedzmy normalnie.A jak ja tak wyjdę to boję sie, że znów mnie spotkaja jakieś uśmieszki, przykre słowa (mam dużo takich w pamięci, zniszczyły mi psychikę). I to sie nie zmienia z wiekiem! Nadal wyglądam dziwnie tylko do teog jeszcze zmarszki pod oczami. Ile mozna tak żyć. Doszło do tego, że wchodze do sklepu w kapturze choc mnie grzeje.