Julia Wieniawa spędzi święta z Nikodemem Rozbickim? Jej mama już się cieszy...

Monikk 30 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Mariusz z VOLVO nie chcę wić gniazda😐😐😐nawet gałązek nie chce zbierać by nasze lokum było stabilniejsze😐😐😐😐. On jest jak sroka- patrzy tylko gdzie lepiej i ładniej, chętnie się przytuli do nadzianej Kokoszki co to błyszczy na brokatowych papierkach tanich gazet, takiej szarej wróblicy jak ja to on nie chce brać raczej wypycha jak kukułka zbuka ze swojego gniazda😐😐😐😐.