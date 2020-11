Julia Wieniawa w skromnych okularach Gucci za prawie 3 tysiące pozdrawia z Zanzibaru (ZDJĘCIA)

Wiecznie zapracowana Julia Wieniawa nie traci czasu. Choć ma zaledwie 21 lat, już należy do grona czołowych nazwisk na rodzimym podwórku showbiznesowym. Śpiewa, tańczy, gra i kreuje się na bizneswomen. Po tym, jak wypuściła autorską kolekcję pomadek (co zresztą spotkało się z dość różnorakim przyjęciem) , światło dzienne ujrzała jej własna marka odzieżowa.

Tak wiele zawodowych obowiązków musiało najwyraźniej zmęczyć Julkę, więc ta postanowiła spakować walizy i wyruszyć w świat, co - jak wiadomo - ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wcale nie należy do najłatwiejszych, ale i najbezpieczniejszych pomysłów. Co prawda, nie tak dawno Wieniawa wybrała się w polskie góry ze swoim chłopakiem (?) Nikodemem Rozbickim, ale wszystko wskazuje na to, że nie był to dla niej wystarczający relaks.