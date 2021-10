Julia Wieniawa wspomina początki Hashimoto: "Wszyscy myśleli, że jestem abnegatką, że imprezuję po nocach..."

... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiklania po covid neurologiczne, to jest dopiero jazda.. Takie problemy z pamiecia ze czlowirk do domu nie mogl wrocic, zapominalo sie po co sie wzielo dokumenty w pracy i przez 4 godz nie mozna bylo sobie przypomniec! A kaza pracowac.. Rent nie daja, a pracodawca nie chce ludzi na L4. A z czego zyc? To jest tragedia. I slyszysz ludzi ktorzy nie chorowali i nikt im nie umarl na to ze to sciema. A u mnie wujek umarl, znajomy w spiaczce..