Julia Wróblewska pozuje bez stanika i reaguje na OBRZYDLIWE komentarze: "SUTKA nie widziałeś?"

Julia Wróblewska jako dziecko zyskała ogromną popularność dzięki roli Michaliny w filmie "Tylko mnie kochaj". Po latach próbowała ponownie wejść do show biznesu, jednak przypłaciła to zdrowiem psychicznym. Od jakiegoś czasu celebrytka zmaga się z zaburzeniami osobowości i atakami paniki.

No i co? Nigdy sutka nie widziałeś? Mamy XXI wiek, to po co się czepiać? Zwykłe ciało, nie facetom wytykać nam, czy mamy stanik, czy nie. Zwierzętami nie jesteście, że się nie umiecie opanować; Mmm, ale średniowiecze (...). Staniki nie są zdrowe dla biustu i nie mam zamiaru ich nosić codziennie, bo komuś się nie podoba, że mi odstaje coś, co facetom non stop odstaje pod koszulkami; A potem mówicie: "Nie umiecie przyjmować komplementów". Z takimi komentarzami zapraszam na stronę dla dorosłych - odpisywała pod obrzydliwymi komentarzami.