Julia Wróblewska "składa pokłony" fretkom wykorzystywanym w celu wynalezienia szczepionki na koronawirusa. Internauci: "Wolałabyś, żeby na ludziach testowali?"

Nie wiem, ilu z Was wie, ale fretki są w tym momencie wykorzystywane, aby znaleźć szczepionkę na SARS-CoV-2. Łamie to moje serce, bo nie wyobrażam sobie, jak jakikolwiek ogonek cierpi i nie wie, dlaczego jest krzywdzony, jednak wiem, że prawdopodobnie nie ma innego wyjścia - zaczęła zasmucona Julka pod zdjęciem z ukochanym drapieżnikiem.

Fretki w odróżnieniu od innych ssaków, mają bardzo podobny układ oddechowy do naszego. Potrafią zarazić się od nas grypą influenza tak samo dobrze, jak zarazić nią nas. Dzięki nim odkryto szczepionkę na tę grypę. W tym miejscu chciałabym złożyć pokłony dla wszystkich fretek, które zostały poddane chorobie lub zmarły w wyniku testów. To okropne i nieludzkie, mam nadzieję, że kiedyś wynajdziemy inną metodę i już nigdy nie będziecie musiały cierpieć w imię ludzi, tak samo jak i inne zwierzęta.

Chciałabym również przestrzec właścicieli ogonków. Nie wiadomo czy smrodki potrafią złapać tę chorobę od nas, drogą kropelkową. Dane nie zostały udostępnione. W tym miejscu chciałabym prosić Was, byście myli/dezynfekowali łapki przed dotykaniem lub karmieniem waszych freci, a przede wszystkim ograniczyli kontakt do minimum. Wiem, jak trudno jest to zrobić i jak bardzo będą z tego powodu smutne, jednak to dla ich własnego dobra, bo wirus byłby dla nich najprawdopodobniej śmiertelny, a w tej chwili dostęp do wyspecjalizowanych weterynarzy będzie na pewno ograniczony. Dbajcie o nie i trzymajcie się. Zostawiam świeczkę dla każdej skrzywdzonej fretki [*] - czytamy.