Julia z "Hotelu Paradise" przerywa milczenie w sprawie jazdy z pijanym i NAĆPANYM kierowcą: "Pił alkohol DZIEŃ WCZEŚNIEJ"

Ola 34 min. temu

Czy jej ten kwas hialuronowy wstrzyknęli już do mózgu czy jak.... Ja bym wstydziła się w lustro popatrzeć a ta "gwiazda" filmiki kręci, dekolt pokazała, krzyżyk zawiesiła, no ekstra.... Ktoś taki to obraża moich uczuć religilnych, skoro w takim stanie jeździli naćpani po Warszawie, bez szacunku dla życia, dla innych, przyfarcilo im się że nikomu dziecka nie zabili