Julia Żugaj o Fagacie w "Tańcu z Gwiazdami": "Bycie z kontrowersyjną osobą w edycji, wykluczałoby moją obecność" (WIDEO)

Julia Żugaj od kilku lat spełnia się jako jedna z czołowych influencerek, która co rusz stara się zadowolić swoje małe fanki nowymi rzeczami. Od jakiegoś czasu organizuje obozy, podczas których można ją spotkać, a oprócz tego gra koncerty.

Jeden z marzeń influencerki był udział w "Tańcu z Gwiazdami" . Już we wrześniu tego roku Julia Żugaj rozpocznie walkę o Kryształową Kulę, w czym z pewnością będą wspierać je Żugajki. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że z uwagi na nie bardzo zwracała uwagę na to, kto pojawi się w najbliższej edycji .

Julia Żugaj zrezygnowałaby z "TzG" ze względu na Fagatę

Na przestrzeni minionych miesięcy wśród potencjalnych uczestników "Tańca z Gwiazdami" wymieniało się między innymi Fagatę. Influencerka tworzy treści zdecydowanie skierowane do starszej widowni, a te bywają bardzo odważne. Reporterka Pudelka, Simona Stolicka, zapytała Julię Żugaj, czy byłaby w stanie wystąpić w tej samej edycji "Tańca z Gwiazdami", co jej koleżanka z branży. Z uwagi na to, że oglądają ją dzieci, odmówiłaby.