Julia Żugaj zaliczyła wpadkę na scenie i pokazała za dużo. Wszystko się nagrało (WIDEO)

Gilbert 39 min. temu zgłoś do moderacji 31 0 Odpowiedz

W zasadzie to sztuczna inteligencja za nią śpiewa. Ona tylko skacze. Na co tu pieniądze wydawać?? Świat nie idzie w dobrym kierunku. Jedni pracują żeby coś osiągnąć a celebrytów, którzy nic nie robią tylko są jest coraz więcej. To takie darmozjady ale z jakiegoś powodu zwykli ludzie robią z nich bogaczy. Tacy artyści 20 lat temu to do ustawiania konstrukcji sceny nie mogli by się dostać.