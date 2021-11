Justyna Gradek planuje STUDIA: "Romanse odkładam na bok, a IDĘ W ROZWÓJ SIEBIE"

Zastanawiałam się nad pielęgniarstwem albo ratownictwem medycznym, ze względu na to, co teraz robię. Otworzyłam działalność związaną z medycyną estetyczną. Nie wiedziałam, że tak bardzo to polubiłam. Chcę dalej się szkolić, uczyć. To jest teraz mój cel. Więc romanse odkładam na bok w tym momencie, a idę w rozwój siebie i w naukę - zapowiedziała Gradek.