Justyna Kowalczyk już POKAZAŁA FIGURĘ po porodzie! (FOTO)

Dula 23 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

Oczywiście, ze w taki wygląd jest realny w przypadku sportowca. Ona miała tylko brzuch - spójrzcie na zdjęcie. Zero zbędnego tłuszczu. Jedynie to, co potrzebne; wody płodowe itd. Kobieta nie musi jeść za pięciu i nie ruszać się jak jest w ciąży. To jest mit i zabobon praprapraprababek. Dotyczy to kobiet zdrowych. Wiadomo, ze kobieta w ciąży zagrożonej nie będzie aktywna i to jest zrozumiałe.