Justyna Kowalczyk podała szczegóły pogrzebu Kacpra Tekielego. Wystosowała apel

Trochę już zaczyna mnie żenować to żebranie o datki na różne cele charytatywne w ramach okolicznościowych, ślubno-urodzinowo-pogrzebowych. Może to jeszcze ma jakiś sens jako przystopowanie trwonienia kasy na setny bukiet kwiatów. Ale te zbiórki urodzinowe na fejsie robią się już żałosne - ten ich wydźwięk przypisywania sobie zasługi za zbiórkę, bo akurat wypadają urodziny, a inni wpłacą. Jedno kliknięcie myszą i pewien rodzaj szantażu skierowany do imiennych osób - wpłata zamiast życzeń - to nie jest żaden wysiłek, żadna dobroduszność i żadne organizowanie pomocy, tylko publiczny lans i krygowanie się ze swoją pseudo-charytatywnością. Taka zabawa w pomaganie i a sama pomoc płynie z tego minimalna, bo ludzie już mają tego przesyt.